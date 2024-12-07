Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'inTarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'inTarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, M.Ö.'nün Şehitler Tepesi Mahallesi park halinde bıraktığı 34 EDB 311 plakalı bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Dera ili muhaliflerin eline geçti

        Benzer Haberler

        Gülnar Belediye Başkanı Önge, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti
        Bozyazı'da öğrenciler sağlık için yürüdü
        Bozyazı'da öğrenciler sağlık için yürüdü
        Bozyazı'da öğrencilere sağlıklı beslenme anlatıldı
        Bozyazı'da öğrencilere sağlıklı beslenme anlatıldı
        Mersin'de "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Panel...
        Mersin'de "Farklı Yönleriyle Kadın-Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Panel...
        Mersin'deki Softa Kalesi'nde çevre temizliği yapıldı
        Mersin'deki Softa Kalesi'nde çevre temizliği yapıldı
        Mersin Spor, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin Spor, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürdü