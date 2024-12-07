Mersin'de park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Mersin'inTarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'inTarsus ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, M.Ö.'nün Şehitler Tepesi Mahallesi park halinde bıraktığı 34 EDB 311 plakalı bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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