GÜNCELLEME - Mersin'de karısını öldürüp kaçan zanlı, çocuğunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mersin'de iki gün önce karısını tabancayla öldürüp kaçan zanlı, oğlunu da öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi'ndeki bir otel civarında gece saatlerinde biri çocuk 2 kişiyi yerde hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tabancayla vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise ağır yaralandığını belirledi.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, yaralının 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı (50) öldürdükten sonra kaçan Zafer Çakmak (46) olduğu, tabancayla 8 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'i öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği tespit edildi. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

- Annesinin defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Muhammed Emin'in naaşı, Mevlana Mahallesi'ndeki Medine Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi, dün annesinin toprağa verildiği Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi.