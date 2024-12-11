Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
E.B. idaresindeki 01 AAK 939 plakalı tır, Pozantı-Tarsus otoyolunun Tekir mevkisinde alev aldı.
Aracını güvenlik şeridinde durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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