Mersin'de camide mahsur kalan hırsızlık şüphelisi pencereden atlayıp kaçtı

Yatsı namazı sonrası ibadethanenin kapılarını kilitledikleri için zanlının içerde kaldığını belirten Yıldız, "Şüpheli caminin üst katında sabahlıyor. Orada kadınların teravih namazında kullandıkları kıyafetleri giyip bir süre sonra çıkarıyor. Sabah da çaldığı kabloları pencereden dışarı atıyor ve alt kattaki diğer pencereden çıkıp gidiyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.