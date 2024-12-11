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        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, 30 yaşındaki Pelin Derya Bilgiç'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:48
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        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, 30 yaşındaki Pelin Derya Bilgiç'i transfer etti.

        Mersin ekibi, sezona Muğla ekibi Bodrum Basketbol'da başlayan 1,73 metre boyundaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

        Şutör gard pozisyonunda da görev yapan Pelin Derya Bilgiç, bu sezon 4 saat 52 dakika süre aldığı 9 maçta 134 sayı, 30 ribaunt, 38 asist ve 11 top çalmayla oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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