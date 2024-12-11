ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı

Şutör gard pozisyonunda da görev yapan Pelin Derya Bilgiç, bu sezon 4 saat 52 dakika süre aldığı 9 maçta 134 sayı, 30 ribaunt, 38 asist ve 11 top çalmayla oynadı.

Mersin ekibi, sezona Muğla ekibi Bodrum Basketbol'da başlayan 1,73 metre boyundaki oyuncu kurucuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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