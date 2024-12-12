Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

        Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.

        Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.

        Kampta, 30'u kadın 52 sporcu ve 9 antrenör yer alıyor.

        Rus ekip, kamp çalışmaları kapsamında günde 2 antrenman yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı
        Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırla...
        Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırla...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Örgün eğitim hayalini 76 yaşında "Tazelenme Üniversitesi" ile gerçekleştird...
        Örgün eğitim hayalini 76 yaşında "Tazelenme Üniversitesi" ile gerçekleştird...
        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Anamur'da basın mensuplarından Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya ziyaret
        Anamur'da basın mensuplarından Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya ziyaret
        Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
        Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu