Mersin'de 420 litre sahte içki ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 420 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

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