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        Mersin'de 420 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 420 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:05
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        Mersin'de 420 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde 420 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 420 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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