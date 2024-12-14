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        Mersin'de belediye ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

        Mersin'de belediye ekiplerince olası kar yağışlarına hazırlık için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:18
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        Mersin'de belediye ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı
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        Mersin'de belediye ekiplerince olası kar yağışlarına hazırlık için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi için kullanılacak araçlar hazır hale getirildi.

        Mahsur kalma durumlarına karşı da vatandaşlar ve personelin konaklaması için 3 mobil yaşam otobüsü faaliyete geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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