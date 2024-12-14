Mersin'de belediye ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı
Mersin'de belediye ekiplerince olası kar yağışlarına hazırlık için yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Mersin'de belediye ekiplerince olası kar yağışlarına hazırlık için yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi için kullanılacak araçlar hazır hale getirildi.
Mahsur kalma durumlarına karşı da vatandaşlar ve personelin konaklaması için 3 mobil yaşam otobüsü faaliyete geçirildi.
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