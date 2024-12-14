Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk
Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 23, Cruz 21, Kairys 4, Canberk Kuş 9, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3
Türk Telekom: İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Bess 5, Smith 8, Berkan Durmaz 4, Angola 11, Mahir Ağva 6, Hanlan 3, Makoundou 4
1. Periyot: 22-19
Devre: 39-41
3. Periyot: 67-64
MERSİN
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