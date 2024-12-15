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        Mersin'de tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralanan şüpheli yakalandı

        Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:34
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        Mersin'de tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralanan şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Yukarı Köselerli Mahallesi'nde M.A. (29) ile amcası S.A (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Bu sırada M.A. av tüfeğiyle amcası S.A'ya ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan S.A. sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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