Mersin'de tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralanan şüpheli yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı amcasını av tüfeğiyle yaralayan zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Yukarı Köselerli Mahallesi'nde M.A. (29) ile amcası S.A (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Bu sırada M.A. av tüfeğiyle amcası S.A'ya ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan S.A. sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.
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