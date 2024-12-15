Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile 1-1 kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı." dedi.

Stoilov, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada sıkı bir mücadele verildiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getiren Stoilov, daha sonra yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini kaydetti.

Attıkları gol sonrasında rakiplerine inisiyatif verdiklerine değinen Stoilov, şöyle devam etti: "Onlarda pozisyon yakaladı ve maç 1-1'e geldi. Beraberlik sonrası da pozisyonlar yakaladık. Maalesef gole çeviremedik ve bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı. Fırsatlar geldiğinde değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse buraya birçok sıkıntı yaşayarak geldik, sakatlıklar adına. Özellikle önde ofansif oyuncularımızda sakatlıklar vardı. Bu bizi zora sokan bir problemdi ve bunu yaşadık."