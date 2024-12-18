Gülnar'da 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşme restore edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşmenin restorasyonu tamamlandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşmenin restorasyonu tamamlandı.
Gülnar Belediyesi ekiplerince Taşoluk Mahallesi'ndeki çeşme restore edildi.
Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçenin tarihini tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.
Eski çeşme, köprü ve evleri tespit edip yenileyeceklerini dile getiren Önge, ilçenin doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.
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