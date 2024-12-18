Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar'da 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşme restore edildi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşmenin restorasyonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar'da 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşme restore edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 75 yıllık olduğu değerlendirilen çeşmenin restorasyonu tamamlandı.

        Gülnar Belediyesi ekiplerince Taşoluk Mahallesi'ndeki çeşme restore edildi.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçenin tarihini tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.

        Eski çeşme, köprü ve evleri tespit edip yenileyeceklerini dile getiren Önge, ilçenin doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Gülnar Belediyesi "Yenidoğan Bebek Çantası" uygulaması başlattı
        Gülnar Belediyesi "Yenidoğan Bebek Çantası" uygulaması başlattı
        Mersin'de su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı
        Mersin'de su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkarttı
        Erdemli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Erdemli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Bozyazı'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
        Bozyazı'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
        Kum köpek balıklarının koruma altına alınıp, bölgenin turizme kazandırılmas...
        Kum köpek balıklarının koruma altına alınıp, bölgenin turizme kazandırılmas...
        Zihinsel engelli kadın hastanın midesinden 1 kilo metal cisim çıktı
        Zihinsel engelli kadın hastanın midesinden 1 kilo metal cisim çıktı