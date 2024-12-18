Mersin merkezli fuhuş operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, çok sayıda fişek, 32 cep telefonu, 2 bilgisayar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 3 bin dolar, 1600 avro ve 2 bin 200 sterlin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, fuhşu teşvik ettikleri, yer temini sağladıkları ve insan ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ajans Operasyonu" başlatıldı.

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