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        Mersin merkezli fuhuş operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:50
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        Mersin merkezli fuhuş operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
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        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, fuhşu teşvik ettikleri, yer temini sağladıkları ve insan ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ajans Operasyonu" başlatıldı.

        Kadınları zorla fuhşa yönlendirip, kurdukları internet siteleri aracılığıyla "reklam ücreti" bahanesiyle para topladıkları belirlenen 18 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

        Mersin, İstanbul ve Şanlıurfa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, çok sayıda fişek, 32 cep telefonu, 2 bilgisayar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 3 bin dolar, 1600 avro ve 2 bin 200 sterlin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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