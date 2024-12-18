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        Mersin'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

        Mersin'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:59
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        Mersin'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
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        Mersin'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen çalıştay, Mezitli Engelsiz Yaşam Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

        Çeşitli atölyelerin yapıldığı etkinliğe, gençlik alanında çalışma yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile akademisyenler, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

        Atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ve "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı.

        Sunumların ardından katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da atölyelerde gençlerle sohbet etti.

        Efendioğlu, AA muhabirine, çalıştayın yurt genelinde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Etkinlikte gençlerin beklentileri ve taleplerine ilişkin görüşleri bir araya getirdiklerini belirten Efendioğlu, "Gençlerimiz diledikleri oturumlara katılıp taleplerini, düşüncelerini, önerilerini dile getiriyor. Süreç içerisinde yerel, ardından bölgesel, daha sonra da tematik çalıştaylar düzenlenecek ve 2025 yılında Gençlik Haftası'nda Gençlik Politika Belgesi'nin duyurulması hedeflenecek." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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