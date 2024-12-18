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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 21:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:02
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Zoran Mitrovski (Makedonya), Maden Lucic (Karadağ)

        ÇBK Mersin: Howard 26, Anderson 13, Fauthoux 10, Rupert 20, Samuelson 3, Asena Yalçın 2, Thornton, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Pelin Bilgiç 2

        Beretta Famila Schio: Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11, Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera

        1. Periyot: 23-8

        Devre: 47-17

        3. Periyot: 65-37

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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