Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Zoran Mitrovski (Makedonya), Maden Lucic (Karadağ)
ÇBK Mersin: Howard 26, Anderson 13, Fauthoux 10, Rupert 20, Samuelson 3, Asena Yalçın 2, Thornton, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Pelin Bilgiç 2
Beretta Famila Schio: Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11, Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera
1. Periyot: 23-8
Devre: 47-17
3. Periyot: 65-37
MERSİN
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