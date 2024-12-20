Bozyazı'da sahil temizliği yapıldı
Bozyazı ilçesinde, düzenlenen etkinlikle sahildeki çöpler toplandı.
Bozyazı ilçesinde, düzenlenen etkinlikle sahildeki çöpler toplandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bozyazı sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve veliler sahildeki çöpleri topladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenledikleri etkinliğe velilerin de destek verdiğini kaydetti.
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