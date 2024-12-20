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        Bozyazı'da sahil temizliği yapıldı

        Bozyazı ilçesinde, düzenlenen etkinlikle sahildeki çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:05
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        Bozyazı'da sahil temizliği yapıldı
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        Bozyazı ilçesinde, düzenlenen etkinlikle sahildeki çöpler toplandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bozyazı sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve veliler sahildeki çöpleri topladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenledikleri etkinliğe velilerin de destek verdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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