Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Mersin'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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