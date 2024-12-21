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        Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:51
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        Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hırsızlık suçundan aranan 27 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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