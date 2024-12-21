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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de cenaze törenine katıldı

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayatını kaybeden kardeşinin cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:12
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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de cenaze törenine katıldı
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayatını kaybeden kardeşinin cenaze törenine katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Seçer'in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer'in cenazesi, Tarsus Güney Mezarlığı'na getirildi.

        Uğurcan Seçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Başkan Seçer, törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na geçerek taziyeleri kabul etti.​​​​​​​​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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