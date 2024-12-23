Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Dalcı, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde geçen hafta Beşiktaş maçını kazanmalarının ardından bazı oyuncuların primlerin verilmediği gerekçesiyle sakatlıklarını bahane edip müsabakaya çıkmadığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Oyuncularının sakatlıkları nedeniyle forma giyemediğini aktaran Dalcı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bizlerle beraber olan değerli oyuncularımız sakatlıklarından dolayı bugün maalesef aramızda değillerdi ama sosyal medyada haberler duyduk. Dolayısıyla onların hak ve hukuklarını korumak adına böyle bir açıklama yapmak durumundayız. Bugün Yusuf Sarı, Ali Yavuz, Manev ve Nabil gibi oyuncularımız aramızda değildi çünkü gerçekten sağlık anlamında bugünkü mücadelede oynama şansları yoktu."