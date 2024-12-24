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        Mersin'de jandarma ekipleri cayrokopter ile trafik denetimi yaptı

        Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:34
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        Mersin'de jandarma ekipleri cayrokopter ile trafik denetimi yaptı
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        Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

        Cayrokopterle havadan desteklenen denetimlerde, 391 araçtaki 480 kişi kontrol edildi.

        Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan sürücüler Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.

        Ekiplerin 20 araca eksiklikleri nedeniyle cezai işlem uygulayıp 8 aracı trafikten men ettiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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