Mersin'de jandarma ekipleri cayrokopter ile trafik denetimi yaptı
Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı.
Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.
Cayrokopterle havadan desteklenen denetimlerde, 391 araçtaki 480 kişi kontrol edildi.
Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan sürücüler Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.
Ekiplerin 20 araca eksiklikleri nedeniyle cezai işlem uygulayıp 8 aracı trafikten men ettiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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