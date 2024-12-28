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        Mersin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 22:07 Güncelleme: 28.12.2024 - 22:20
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        Mersin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mut-Ermenek kara yolu Evren Mahallesi'nde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Eren Abdi Keser, Yunus Akran, Mehmet Akran ve Hüseyin Aslan yaralandı.

        Yaralılar, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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