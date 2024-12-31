Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bu arada, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kavaklı Mahallesi'nde 3 katlı evin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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