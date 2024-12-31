Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu, 3 kişi dumandan etkilendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu, 3 kişi dumandan etkilendi.
Kavaklı Mahallesi'nde 3 katlı evin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Bu arada, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
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