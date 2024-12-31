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        Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:39
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        Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kavaklı Mahallesi'nde 3 katlı evin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Bu arada, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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