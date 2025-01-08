Mersin'de 14 bin kaçak sigara ve 4 bin makaron ele geçirildi Mersin'in Gülnar ilçesinde 14 bin kaçak sigara ve 4 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:36 facebook

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