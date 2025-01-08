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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde internette sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:59
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde internette sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

        Adreste, 3 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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