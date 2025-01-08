Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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