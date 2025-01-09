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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sefer ülkenin başına, belediyeleri partisine göre ayırmayan ve millete yapılacak hiçbir hizmete engel olmayan bir iktidar gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:39
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sefer ülkenin başına, belediyeleri partisine göre ayırmayan ve millete yapılacak hiçbir hizmete engel olmayan bir iktidar gelecek." dedi.

        Özel, Mersin'de partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi belediyeleri ile Türkiye ittifakının kazandığı belediyelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bunların içinde Mersin'in önemli bir örnek olduğunu belirten Özel, "O örnek, Türkiye ittifakının yıllar önceden kurulduğu Mersin örneği. Mersin'de tüm sosyolojilerden, mezheplerden, inançlardan, Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana, iç içe, çatışmadan, birbirinin kültürüne karışmadan, omuz omuza duran güzel insanlar, Mersin ittifakını kurdular." diye konuştu.

        Özel, seçim yaklaşırken aday belirleme tartışmaları olmasına rağmen bazı yerlerde böyle bir tartışma yaşanmadığına dikkati çekerek, "Mersin'de kimi aday gösterelim diye düşünmeye gerek yoktu, Mersin seçeceğini kendisi seçmişti zaten." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız"

        Bugün Mersin'de bir açılış töreninde buluşacaklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'deyiz, ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Onun için gördüm, örgütümüz emek vermiş Mersin'e. Mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş ama sizlerden de saat 15.00'te, yanınıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı, özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narenciye üreticilerini, esnafı, gençleri alarak o meydana gelmenizi, o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum."

        Konuşmasının ardından il teşkilatında partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden çıkışta bir gazetecinin, "CHP'li belediyelerin SGK borçlarından dolayı yaşanan tartışma"ya ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine Özel, Mersin'in 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 450 bin depremzedeye ev sahipliği yaptığını, bunlardan 250 bininin kentte kalıcı olduğunu söyledi.

        Özel, başka ülkelerde bu gibi durumlara maruz kalan belediyelere yardım yapıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

        "Halen daha Mersin Belediyesinin ya da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin gelirlerini kesmek, paralarını ödememek, SGK üzerinden silkelemek gibi bir kötü akıl var. Bu kötü akıl 31 Mart'ta Mersin'de cevabını aldı. Mersinliler Türkiye rekoru kırarak Vahap Seçer'i yeniden seçtiler. Bu ne demek, istediğin kadar engelle, istediğin kadar yalnız bırak, istediğin kadar zorla, 'ben, bana hizmet edeni ve iyi niyetle kötü niyeti ayırırım' dedi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, siyasetçiler iyi niyetle millete hizmet etmeye çalışıyorlar. Karşıda kötücül bir akıl var ve engel olma siyaseti yapıyor. Bu sefer ülkenin başına, belediyeleri partisine göre ayırmayan ve millete yapılacak hiçbir hizmete engel olmayan bir iktidar gelecek."

        Daha sonra Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki esnafı gezen Özel, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti, burada kendisine ikram edilen ürünlerden tattı.

        Özel'e ziyaretlerinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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