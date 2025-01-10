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        Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:59
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        Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Katılımcıların saygı duruşunda bulunduğu programda, İstiklal Marşı okundu.

        Tepe, gazeteciliğin, doğru habercilik anlayışıyla birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

        Kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştıklarını dile getiren Tepe, şöyle konuştu:

        "Bugün aynı zamanda cemiyetimizin 50. kuruluş yıl dönümü, 1975'de atılmış bir tohum var. Gurur duyuyoruz. Basın meslek ahlak ilkelerine bağlı, tarafsız, kamu yararını her şeyi üstünde tutan, özel hayata saygın bir anlayışla çalışmaları sürdüren tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

        Törene, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve gazeteciler katıldı. ​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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