Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 59 Cemali Sertel), Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Rivas), Diack (Dk. 59 Görkem Sağlam), Boutobba, Rui Pedro (Dk. 69 Massanga), Fernandes, Aboubakar (Dk. 69 Strandberg)
Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 79 Hojer), Mithat Pala, Hadziahmetovic (Dk. 75 Buljubasic), Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola, Sowe (Dk. 90+2 Jurecka)
Goller: Dk. 14 Diack (Kendi kalesine), Dk. 63 Ghezzal (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Boutobba (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Calvo, Dk. 90+2 Kilama, Dk. 90+5 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Mithat Pala, Dk. 90+4 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)
MERSİN
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