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        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal, ikinci yarıdan itibaren Hatayspor'un hak ettiği yere geleceğine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:01
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        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal, ikinci yarıdan itibaren Hatayspor'un hak ettiği yere geleceğine inandığını söyledi.

        Bal, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

        İlk 15 dakikada rakibin üstünlüğünün bulunduğunu dile getiren Bal, karşılaşmada kendi kalelerine attıkları golle geriye düştüklerini kaydetti.

        Talihsiz gollerle geriye düştüklerine değinen Bal, şöyle devam etti:

        "İlk 15 dakikadan sonra oyunu oturttuk. Rakibin baskısını kırdık. İstediğimiz oyunu oynamaya başladık. Akabinde golü de bulduk. Golü attık sonra oyunu dengeledik. İkinci yarıda baktığımız zaman yine rakibin çok fazla pozisyonu yoktu. Penaltı pozisyonunda geriye düştük. Bizim 2-3 net pozisyonumuz vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Bu maçı aslında çok kazanmak istiyorduk. Takım da buna hazırdı."

        Bal, yeni başkanları Hikmet Çinçin'e, yönetim kuruluna ve buraya kadar gelen taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktardı.

        - "Çok kaliteli bir kadromuz var"

        Ligde 3 puanlık sistemde neyin ne getireceğinin belli olmayacağını vurgulayan Bal, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele, kazanma hırsı, ilerisi için beni çok mutlu etti. Ciddi anlamda kazanmayı istediler. Uzun zaman kazanamamanın verdiği stresle bugün olmadı ama bu devamında olmayacak anlamına gelmiyor. Çok kaliteli bir kadromuz var. İkinci yarı başlangıcından itibaren Hatayspor'un hak ettiği yere, oyuncularımızla birlikte geleceğine sonsuz inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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