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        Erdemli'de limon hasadı devam ediyor

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadı süren limon, dalında kilogramı 6-7 liradan satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:40
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        Erdemli'de limon hasadı devam ediyor
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadı süren limon, dalında kilogramı 6-7 liradan satılıyor.

        İlçede 120 bin dekardan fazla alanda yetiştirilen limonda hasat mesaisi devam ediyor.

        Tarım işçilerince bahçelerden toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra narenciye işleme tesislerine gönderiliyor.

        Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz, gazetecilere, limonların büyük kısmının yazın tüketilmesi için soğuk hava depolarına kaldırıldığını, kalanların ise iç ve dış piyasada satışa sunulduğunu söyledi.

        Hasat döneminin en yoğun günlerini geçirdiklerini dile getiren Karagöz, "Şu anda limonun kilogram fiyatı dalında 6-7 lira arasında. Yazın fiyatı ne olur henüz belli değil." dedi.

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