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        Mersin'de 225 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 225 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:41
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        Mersin'de 225 bin makaron ele geçirildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 225 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 5 bini dolu 225 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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