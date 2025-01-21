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        Mersin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza kesildi

        Mersin'in Mut ilçesinde yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:58
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        Mersin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza kesildi
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        Mersin'in Mut ilçesinde yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, jandarma eşliğinde Sarıkaya mevkisinde denetim yaptı.

        Denetimde 1 dişi yaban keçisinin avlandığı tespit edildi.

        Ekipler, 2 şüpheliye 673 bin 766 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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