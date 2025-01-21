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        Mersin'de inşaatta görevli bekçi ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki inşaatta bekçilik yapan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:08 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:08
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        Mersin'de inşaatta görevli bekçi ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesindeki inşaatta bekçilik yapan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Şehitishak Mahallesi'ndeki 3 katlı inşaatın zemininde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde, inşaatın bekçisi olduğu öğrenilen Muhsin Keser'in (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Keser'in cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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