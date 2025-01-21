Yenişehir'deki hayvan bakımevinde 1608 kedi ve 70 köpek kısırlaştırıldı

Belediyenin açıklamasına göre, 15 bin metrekare alana kurulu merkezdeki 30 kedi ve 23 köpek sahiplendirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1608 kedi ve 70 köpeğin kısırlaştırılması sağlandı.

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