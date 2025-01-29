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        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 00:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:26
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        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde oturan Adem Aydın'ın (45) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine ekipler, Aydın'ın gidebileceği güzergahlarda arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Aydın'ın cesedini Kumkaş mevkisi civarında buldu.

        Ekiplerce yapılan ilk incelemede, Aydın'ın devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydın'ın cenazesi incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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