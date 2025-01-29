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        Mersin Serbest Bölgesi yıllık ticaret hacmini korudu

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çeşitli sektörlerden 53'ü yabancı 324 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te kaydedilen 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmine geçen yıl da ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:56
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        Mersin Serbest Bölgesi yıllık ticaret hacmini korudu
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çeşitli sektörlerden 53'ü yabancı 324 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te kaydedilen 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmine geçen yıl da ulaştı.

        Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nden geçen yıl çok sayıda ülkeye ürün gönderildi.

        Farklı sektörlerden 53'ü yabancı 271'i yerli 324 firmanın faaliyet gösterdiği bölgenin 2024'teki ticaret hacmi 3,7 milyar dolar oldu.

        Kaydedilen ticaretin yüzde 70'ini sınai, yüzde 30'unu tarım ürünlerinin oluşturduğu bölgedeki firmalar, en fazla ihracatı ABD, Irak, Çin, Suriye ve İtalya'ya yaptı.

        Dış satımda en çok işlem gören ürün gruplarında gıda, meyve, demir çelik ve kimya sanayi ilk sıralarda yer aldı.

        - "Ege'den sonra en yüksek ticaret hacmine sahip ikinci bölgeyiz"

        Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, bölgede 9 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

        Bölgenin 2023'te 3,7 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdiğini dile getiren Mum, küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen 2024'te bu rakamı koruduklarını belirtti.

        Mum, yeni yatırım alanı oluşturmada yaşadıkları sıkıntı nedeniyle ticaret hacmini yukarı taşıyamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Firmalar değişik pazarlar için araştırma yapıyor. Bizler de bölgenin tam kapasite verimli kullanılması noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarla ticaret hacminde 4 milyar dolar seviyesine ulaşacağız. Bazı ülkelere ticaretin yasaklanması ve kur durumlarına bakıldığında 3,7 milyar dolar ticaret hacmi küçümsenmemesi gereken bir rakam. Bunu yakalamış olmamız iyi."

        Bölgenin, Mersin Uluslararası Limanı'na yakın olması, özel rıhtımının bulunması ve kara yollarına bağlantısı sayesinde öne çıktığını vurgulayan Mum, "Türkiye'deki 19 serbest bölge içerisinde Ege Serbest Bölgesi'nden sonra en yüksek ticaret hacmine sahip ikinci bölgeyiz." dedi.

        Mum, yatırımcılar için uygun şartlar sunduklarını belirterek, Mersin Serbest Bölgesi'ni geliştirecek çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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