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        Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Bolu'daki otel yangınında ölen ailenin yakınlarına ziyaret

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesinin yakınlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:58
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        Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Bolu'daki otel yangınında ölen ailenin yakınlarına ziyaret
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesinin yakınlarını ziyaret etti.

        Topsakaloğlu, yangında hayatını kaybeden Habibe Çetiz'in Denizciler Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Burada Habibe Çetiz'in babası Abdullah Türkay ve annesi Safure Türkay ile görüşen Kaymakam Topsakaloğlu, aileye başsağlığı diledi.

        Tuncay Topsakaloğlu, yaptığı açıklamada, bu elim olayın herkesi derinden sarstığını belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

        Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kaplan da katıldı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Habibe, eşi Ahmet Çetiz ile çocukları Sedat, Vedat ve Esat hayatını kaybetmişti.

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