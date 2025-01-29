Mersin'de gişelerdeki bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Salih G. (70) idaresindeki 33 ARM 420 plakalı otomobil, Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki Bozan A'nın (75) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 4'ü çocuk 5 yaralıyı da kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü sağlandı.
Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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