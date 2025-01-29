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        Mersin'de pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 21:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:36
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        Mersin'de pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen pamuk yüklü tırın dorse bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Batı Gişeleri yakınlarında alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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