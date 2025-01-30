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        Anamur'da polis ekipleri şehit mezarlarının bakımını yaptı

        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, şehit mezarlarında bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:58
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        Anamur'da polis ekipleri şehit mezarlarının bakımını yaptı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, şehit mezarlarında bakım çalışması gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Kabirleri temizlen ekipler, çiçekleri suladı.

        Ekipler, bakım çalışması kapsamında Türk bayraklarını da yeniledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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