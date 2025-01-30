Anamur'da polis ekipleri şehit mezarlarının bakımını yaptı
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, şehit mezarlarında bakım çalışması gerçekleştirdi.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, şehit mezarlarında bakım çalışması gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.
Kabirleri temizlen ekipler, çiçekleri suladı.
Ekipler, bakım çalışması kapsamında Türk bayraklarını da yeniledi.
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