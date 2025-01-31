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        Mersin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:33
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        Mersin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Camişerif Mahallesi'nde M.T. ile S.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, S.Ç'yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında M.T. de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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