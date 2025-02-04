Mersin'de aracıyla çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Mersin'de okul geçidinde aracıyla çarptığı 1 öğrencinin ölümüne, 1 öğrencinin de ağır yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen sürücünün yargılanmasına başlandı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Coşkun T, kazada ölen Elif Su Ekinci (11) ve yaralanan Elif Yüksel'in (11) aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık, ifadesinde iş yerine ait araçla sol şeritten giderken kazanın meydana geldiğini söyledi.

Yoldaki tabelaları fark edemediğini öne süren Coşkun T, "Belediye otobüsü yan şeritte durduğu için geçittekileri göremedim. Öğrenciler koşarak yola atladı. Onları görür görmez frene bastım. Otobüs kapattığı için tabelaları fark edemedim. Hızım saatte 50 kilometreydi." dedi.

Avukatların emniyetteki ifadesinde "Hızının saatte 70 kilometre olduğunu" beyan ettiğini hatırlatması üzerine sanık, o sırada şokta olduğunu savundu.

Müştekilerden Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel, kızının Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Beyin fonksiyonları durma noktasında. Kızımla konuşma imkanım olmadı. Sanıktan şikayetçiyiz." dedi.

Yaşamını yitiren Elif Su Ekinci'nin babası Kamil Ekinci de sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

Elif Yüksel'in teyzesi ve ailenin avukatı Hibe Gökalp ise Coşkun T'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini anlattı.

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde 23 Mayıs 2024'te Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı panelvanın okul geçidinde çarptığı Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci hayatını kaybetmiş, Elif Yüksel ise ağır yaralanmıştı.