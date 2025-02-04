Mersin'de okul bahçesinde öğretmeni darbeden veli ve ağabeyi tutuklandı

Grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Halil Berk konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, öğretmen M.Y'ye "geçmiş olsun" diledi.

Öte yandan Anıt Meydanı'nda bir araya gelen bazı eğitim sendikalarının üyeleri, olaya tepki gösterdi.

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