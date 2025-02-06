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        Kaymakam Topsakaloğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:42
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        Kaymakam Topsakaloğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Dünyada bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni eden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçmişte yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarıp bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini gözeterek başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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