Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu

Astronot Alper Gezeravcı, daha sonra Barabanlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti.

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