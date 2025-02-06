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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:27
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

        Gezeravcı, Mut Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı.

        Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirtti.

        Programa, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve öğrenciler katıldı.

        Astronot Alper Gezeravcı, daha sonra Barabanlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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