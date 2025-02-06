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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:48
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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari hükümlü N.İ'nin, Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.İ'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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