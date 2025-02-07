Mersin'de kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

H.Ç. yönetimindeki 34 HLR 532 plakalı otomobil, Özbek Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

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