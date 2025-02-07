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        Mersin'de kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:37
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        Mersin'de kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

        H.Ç. yönetimindeki 34 HLR 532 plakalı otomobil, Özbek Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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