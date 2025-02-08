Mersin'de budanan ağaçlardan hazırlanan odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Erdemli Belediyesince ilçede budanan ağaçlardan hazırlanan odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Erdemli Belediyesince ilçede budanan ağaçlardan hazırlanan odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede budama yaptıkları ağaçlardan yakacak odun hazırladı.
Ekipler, daha sonra hazırladıkları odunları ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, belediye olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti.
İhtiyaç sahipleri vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür etti.
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