AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret
AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesini ziyaret etti.
Söylemez, Gözce, Tekeli ve Tekmen mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Daha sonra AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Söylemez, partililerle görüştü.
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