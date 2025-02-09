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        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret

        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:29
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        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret
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        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesini ziyaret etti.

        Söylemez, Gözce, Tekeli ve Tekmen mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Söylemez, partililerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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