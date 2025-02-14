Tarsus Üniversitesi personeline yangına müdahale eğitimi verildi

İtfaiye ekipleri, üniversitede gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak personellere yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangın sonrası tahliye konuları anlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.