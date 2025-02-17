Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.A.U. (22), Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki evinin önünde M.K'nin (26) tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı D.A.U, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin ise daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
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